Die vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal 2026 des Photovoltaik-Wechselrichterspezialisten SMA sind besser als erwartet ausgefallen. Daher hebt der Vorstand die Umsatz-Prognose für das Gesamtjahr 2026 an. Der Photovoltaik-Hersteller SMA Solar Technology AG hat vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das zweite Quartal 2026 vorgelegt. Nach vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz bei 345,7 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz noch 357,1 Millionen Euro. Das EBITDA stieg auf 64,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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