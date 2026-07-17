Bern - Die Schweiz hat sich einer Partnerschaft der Nato für die gemeinsame Beschaffung von Munition angeschlossen. Durch die Kooperation sollen die Kosten gesenkt und die Lieferfristen verkürzt werden, wie das Bundesamt für Rüstung (Armasuisse) am Freitag mitteilte. Die Schweiz beteiligt sich laut Armasuisse demnach neu an der Ammunition Support Partnership (ASP). Die Partnerschaft der Nato-Agentur NSPA umfasst ein Portfolio von über 2000 Munitionstypen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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