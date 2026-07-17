Neuenburg - In der Schweiz hat der Verkehr laut den neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik im Jahr 2023 Kosten von rund 117 Milliarden Franken verursacht. Gleichzeitig nahm das Verkehrsaufkommen seit 2000 deutlich zu, wobei das Auto das dominierende Verkehrsmittel bleibt. Die Gesamtkosten des Verkehrs beliefen sich 2023 auf 117 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) in der am Freitag veröffentlichten Taschenstatistik «Mobilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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