RENK hat in dem Q2 2026-Pre Close die Jahresprognose bestätigt und ein weiteres Rekordniveau bei den Auftragseingängen (OI) für ein einzelnes Quartal signalisiert. Wir modellieren einen OI für Q2 von ca. 620 Mio. EUR, was die Jahresziele von ca. 2 Mrd. EUR erreichbar hält. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich nur "leicht" aufgrund einer Lieferlücke in Israel, die 80-100 Mio. EUR in die zweite Hälfte des Jahres verschiebt. Wir schätzen den Umsatz für Q2 auf ca. 350 Mio. EUR (+1% yoy). Das bereinigte EBIT wuchs erneut schneller als der Umsatz. Wir schätzen es auf 52 Mio. EUR (14,8%), was mit der Jahresprognose von 255-285 Mio. EUR übereinstimmt (mwb schätzt 282 Mio. EUR, obere Hälfte). Wichtiger ist jedoch ein Leak des deutschen Beschaffungsbudgets für 2027. Im Vergleich zum endgültigen Budget 2026 identifizieren wir kumulative Kürzungen bei gepanzerten Fahrzeugen und "Fahrzeugen inkl. Zubehör" (plus Munition, nur RHM), die teilweise durch eine Erhöhung bei Puma ausgeglichen werden. RENK betrachtet dies als unterstützend, aber unserer Meinung nach wird hier selektiv ausgewählt. Leicht netto negativ für RENK, negativ für Rheinmetall. Wir senken unsere Umsatzprognose, die nun leicht unter RENKs eigener Prognose für 2030 liegt, und reduzieren unser Kursziel entsprechend auf 48,00 EUR von 50,00 EUR, da die durchgesickerten Dokumente unsere vorsichtige Einschätzung nur bestätigen. HALTEN bis zu den festen H1-Zahlen am 6. August. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag





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