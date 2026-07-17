Der DAX-Konzern Siemens Energy verabschiedet sich von seinem Namen und firmiert künftig als Omterra. Hinter der Entscheidung steckt vor allem ein Rechenexempel: Jährlich rund 300 Millionen Euro Lizenzgebühren an die frühere Konzernmutter Siemens fallen künftig weg. München/Düsseldorf. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy gibt seine Traditionsmarke auf. Künftig soll das Unternehmen unter dem Namen Omterra firmieren - ein Kunstwort aus dem griechischen Formelzeichen Omega für den elektrischen Widerstand Ohm und dem lateinischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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