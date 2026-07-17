Die Aktie von Novo Nordisk hat in den vergangenen Tagen kräftig Gas gegeben. An einem allgemein schwachen Handelstag am Freitag kann das Papier das Vortagesniveau zwar nicht ganz halten, der Trend zeigt aber klar nach oben. Und auch auf der Newsseite liefert das Unternehmen wieder. So gelang es Novo Nordisk in dieser Woche, die Zulassung für seine Abnehmpille Wegovy in der EU zu erlangen."Die Zulassung von Wegovy als einmal täglich einzunehmende Tablette durch die Europäische Kommission bringt Menschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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