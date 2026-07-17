Anzeige
Mehr »
Freitag, 17.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Von einer Mine zu drei: Wie Goldgroup die Geschichte still und leise verändert hat
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC
Tradegate
17.07.26 | 13:10
58,90 Euro
-9,37 % -6,09
Branche
Medien
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
1-Jahres-Chart
NETFLIX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NETFLIX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,7358,8913:11
58,7058,8913:11
XTB
17.07.2026 12:37 Uhr
162 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Netflix Aktie: Gemischte Signale beim Streaming-König

Der weltweite Streaming-Pionier Netflix hat seine Finanzzahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Während das Umsatz- und Gewinnwachstum im Großen und Ganzen den Erwartungen der Wall Street entsprach, reagierte der Markt im nachbörslichen Handel empfindlich: Die Aktie sackte um über 8 - ab. Hauptgrund dafür war eine vorsichtige Gewinnprognose, die bei den Anlegern für Enttäuschung sorgte. Für Anleger, die überlegen, ob sie genau jetzt im Dip vielversprechende Aktien kaufen sollten, stellt sich die Frage, wie zukunftssicher die Netflix Aktien auf dem aktuellen Niveau wirklich sind.

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2026 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.