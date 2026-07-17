Der Photovoltaik-Markt in Deutschland wandelt sich. Immer weniger kleine und mittlere Dachanlagen werden installiert, dafür nimmt die Größe der Solarparks zu. Bei den Batteriespeichern ist das Segment der kleinen und mittleren Anlagen stabil, während Großprojekte stark zulegen. Der PV-Großhändler EWS hat den Photovoltaik-Markt im ersten Halbjahr 2026 analysiert und kommt zu einer zweigeteilten Bilanz. Immer größere Photovoltaik-Freiflächenanlagen stabilisieren die Marktentwicklung in Deutschland. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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