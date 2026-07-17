Die Bundesregierung hat eine Commerzbank-Übernahme durch die UniCredit stets strikt abgelehnt - zumindest bisher. Nun scheint es aber ein Umdenken zu geben. Laut Bloomberg stellt sich die Regierung nun doch auf mögliche Verhandlungen ein - inklusive konkreter Forderungen an die italienische Großbank.Kurz und knapp• Berlin stellte sich nun wohl doch auf Gespräche mit der UniCredit ein.• Die Regierung bereitet dafür offenbar konkrete Forderungen vor.• Im Mittelpunkt stehen der Mittelstand, der Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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