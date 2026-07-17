Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Freitag nachgegeben. Im Laufe des Vormittags glitten die Notierungen dabei zunehmend ins Minus. Neue US-Angriffe gegen den Iran belasteten ebenso wie die kräftigen Verluste der Halbleiterwerte in den USA und in Fernost. «Gute Quartalsberichte werden nicht mehr gefeiert, sondern seziert - und jeder kleine Makel reicht für Gewinnmitnahmen», merkte der Anbieter von Handelsstrategien Index Radar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab