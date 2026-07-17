CrashStealer schnappt sich wichtige Nutzerinformationen wie Passwörter und Krypto-Wallets und kann noch mehr Schaden anrichten. Offenbar gehen die Kriminellen gezielt vor. Eine neue Schadsoftware für macOS gibt sich als Apples CrashReporter aus und stiehlt Passwörter sowie Krypto-Daten. Die Malware namens CrashStealer verbreitet sich über eine gefälschte Meeting-App und nutzt dabei ein Apple-Entwicklerzertifikat. Das Sicherheitsteam des Softwareherstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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