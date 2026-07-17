Die Apple-Aktie setzt ihre Aufholjagd fort. Nach einem neuen Rekordhoch am Donnerstag ist der iPhone-Konzern an der Börse wieder bis auf rund 130 Milliarden Dollar an Nvidia herangerückt. Damit schrumpft der Abstand zum derzeit wertvollsten Unternehmen der Welt deutlich. Die Entwicklung zeigt, wie stark sich die Präferenzen am Markt gerade verschieben.• Apple rückt beim Börsenwert bis auf 130 Milliarden Dollar an Nvidia heran.• Verzicht auf milliardenschwere KI-Investitionen findet bei Anlegern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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