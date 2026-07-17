Höchste Goldwerte bisher: Mehr als vier Unzen Gold in einer Probe

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Aguia Resources hat im Goldprojekt Santa Barbara die bislang höchsten Werte aus untertägigen Kanalproben gemeldet. Besonders auffällig seien 128,5 Gramm Gold je Tonne über 16 Zentimeter und 60,7 Gramm je Tonne über 30 Zentimeter. Mehrere weitere Proben hätten ebenfalls mehr als eine Feinunze Gold je Tonne enthalten. Zugleich habe das Unternehmen zwei Schächte unterhalb der Goldader Nummer 1 fertiggestellt und neue Arbeitsbereiche für den Abbau eingerichtet.

Aguia Resources hat im Goldprojekt Santa Barbara die bislang höchsten Werte aus untertägigen Kanalproben gemeldet. Besonders auffällig seien 128,5 Gramm Gold je Tonne über 16 Zentimeter und 60,7 Gramm je Tonne über 30 Zentimeter. Mehrere weitere Proben hätten ebenfalls mehr als eine Feinunze Gold je Tonne enthalten. Zugleich habe das Unternehmen zwei Schächte unterhalb der Goldader Nummer 1 fertiggestellt und neue Arbeitsbereiche für den Abbau eingerichtet.

Höchster Wert stammt aus Schacht 2

Nach Angaben des Unternehmens lieferte Schacht 2 die stärksten bisher gemessenen Kanalproben. Neben 128,5 Gramm Gold je Tonne über 16 Zentimeter seien dort 60,7 Gramm über 30 Zentimeter, 57,2 Gramm über zwölf Zentimeter und 39,61 Gramm über 22 Zentimeter festgestellt worden. Kanalproben werden direkt aus einer freigelegten Gesteinsfläche entnommen. Sie zeigen, wie viel Gold ein bestimmter Abschnitt enthält. Für die Bewertung sind neben dem Metallgehalt auch die Breite der Ader und ihre Fortsetzung im umgebenden Gestein entscheidend.