Zur Ikone wurde er als Captain Kirk in «Star Trek». Doch William Shatner hat vielfältige Interessen. Nun hat der Greis eine Metalband gegründet, der Debütauftritt ist terminiert - und seine Backstage-Forderungen sind spektakulär. Zum Rocken ist man nie zu alt, da muss man nicht mal auf die Rolling Stones verweisen. William Shatner wagt nun mit zarten 95 Jahren ein Debüt: Der «Star Trek»-Star hat den ersten Auftritt mit seiner Heavy-Metal-Band The ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab