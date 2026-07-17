Mit dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) will der Bund Investitionen in den Klimaschutz unterstützen. Nun hat die Bundesregierung den Wirtschaftsplan des KFT für 2027 vorgelegt. Die Grünen kritisieren, dass der KFT zum Stopfen von Haushaltslöchern dienen soll und an langfristigen Maßnahmen für Klimaschutz und Transformation gespart wird. Die Bundesregierung hat den Entwurf des Wirtschaftsplans für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) vorgelegt und damit den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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