Das EEBUS-Handwerkertool unterstützt Installateure dabei, die digitale Kommunikationsverbindung bei der Inbetriebnahme von steuerbaren Energieanlagen wie Photovoltaik-Anlagen einzurichten, zu prüfen und die Erreichbarkeit dieser Anlagen zu bestätigen. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hat ein neues EEBUS-Handwerkertool herausgebracht, dass die E-Betriebe bei der Einrichtung von steuerbaren Energieanlagen nach § 14a EnWG unterstützen soll. Wärmepumpen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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