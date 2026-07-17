London - Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, der am Montag neuer Premierminister werden soll, tritt die Nachfolge von Keir Starmer an, der im Juni seinen Rücktritt erklärt hatte. Burnham war der einzige Kandidat - und ist der grosse Hoffnungsträger der Partei, die tiefe Regierungskrise zu beenden. Er werde eine Regierung bilden, die «den Mut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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