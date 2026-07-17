Ein schwacher Quartalsausblick hat die Aktie von IBM massiv unter Druck gesetzt. Nachdem der US-Technologiekonzern vorläufige Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hatte, brach der Kurs am Dienstag um 25 Prozent ein - der größte Tagesverlust in der 115-jährigen Unternehmensgeschichte. Dennoch sehen einige Marktbeobachter den Rückschlag als kurzfristiges Problem und verweisen auf die langfristigen Wachstumsperspektiven des Unternehmens. CEO ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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