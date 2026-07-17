Ein neues Update für das wichtigste PC-Betriebssystem verspricht mehr Kontrolle und Komfort für den Arbeitsalltag. Doch während einige Funktionen überfällige Probleme lösen, drohen an anderer Stelle unerwartete Hardware-Ausfälle. Das Softwareunternehmen Microsoft aus dem US-amerikanischen Redmond liefert derzeit das Juli-Sicherheitsupdate KB5101650 für das Betriebssystem Windows 11 aus. Neben der Schließung von zahlreichen Sicherheitslücken bringt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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