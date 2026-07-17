London - Der bisherige Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, ist auf einem Sonderparteitag im TUC-Hauptquartier in London ohne Gegenkandidaten zum neuen Labour-Chef gewählt worden.



Er tritt die Nachfolge von Keir Starmer an, der im Juni seinen Rücktritt als Parteichef und britischer Premierminister angekündigt hatte. Burnham soll am Montag durch König Charles III. offiziell mit der Regierungsbildung beauftragt werde.



Der neue Labour-Chef rief seine Partei zu Einheit auf und versprach eine neue Politik. "Wir müssen einsehen, dass diese Generation von Politikern - mich eingeschlossen - es versäumt hat, eine politische Kultur und ein Wirtschaftsmodell in Frage zu stellen, das für die einfachen Menschen einfach nicht gut genug funktioniert", sagte er. "Denn die Jahrzehnte des Neoliberalismus, der in den 1980er Jahren begann, waren weder den Orten, die unsere Partei groß gemacht haben, noch den Gemeinden in den ländlichen und Küstenregionen Großbritanniens zuträglich. Deshalb versprechen wir ihnen heute, es besser zu machen."



Burnham ist seit Kurzem wieder Mitglied im britischen Unterhaus, dem er bereits von 2001 bis 2017 angehört hatte. Von 2017 bis 2026 war er Bürgermeister von Greater Manchester. Zwischen 2007 und 2010 bekleidete er bereits mehrere Ämter im Kabinett des damaligen Premierministers Gordon Brown.





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