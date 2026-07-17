Der Pionier der robotergestützten Chirurgie, Intuitive Surgical, hat im zweiten Quartal erneut bewiesen, dass das operative Geschäft auf Hochtouren läuft. An der Börse zählt jedoch nicht nur der Blick in den Rückspiegel, sondern vor allem der nach vorn. Die nun aufziehenden Wachstumssorgen kommen daher besonders schlecht an und setzen die Aktie unter Druck.Es ist ein klassisches "Sell-the-News"-Szenario garniert mit einer Prise Wachstumsangst. Intuitive Surgical hat seine Hausaufgaben gemacht: Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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