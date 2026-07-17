Offenbach - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils schweren Gewittern in vielen Regionen Deutschlands.
Betroffen seien Teile der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern, teilten die Meteorologen am Freitag in Offenbach mit.
Durch die Gewitter könne es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen kommen. Örtlich seien auch Blitzschäden und entwurzelte Bäume, herabstürzende Dachziegel oder andere Gegenstände möglich. Die aktuellen Warnungen gelten für die Zeit von Freitag 15 bis 16 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen bzw. eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist laut DWD möglich.
Betroffen seien Teile der Bundesländer Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Baden-Württemberg und Bayern, teilten die Meteorologen am Freitag in Offenbach mit.
Durch die Gewitter könne es zu Überflutungen von Kellern und Straßen sowie durch Hagelschlag zu Schäden an Gebäuden, Autos und landwirtschaftlichen Kulturen kommen. Örtlich seien auch Blitzschäden und entwurzelte Bäume, herabstürzende Dachziegel oder andere Gegenstände möglich. Die aktuellen Warnungen gelten für die Zeit von Freitag 15 bis 16 Uhr. Eine Verlängerung der Warnungen bzw. eine Ausdehnung auf weitere Gebiete ist laut DWD möglich.
© 2026 dts Nachrichtenagentur