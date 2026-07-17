Brühl - Deutschland will an weiteren französischen Nuklearübungen teilnehmen. Das kündigte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Freitag nach dem deutsch-französischen Ministerrat in Brühl an.
Man werde die "konventionellen deutschen Kräfte auch in diesem Jahr an einer nuklearen Übung der französischen Streitkräfte beteiligen", sagte Merz. "Das ist komplementär zu unserer nuklearen Teilhabe und der Abschreckung in der Nato, an der wir festhalten", fügte der Bundeskanzler hinzu.
Eine erste gemeinsame Übung von französischen Rafale- und deutschen Eurofighter-Kampfjets zur Betankung in der Luft hatte bereits am Donnerstag stattgefunden. Die Rafale-Jets sind dafür ausgelegt, Atomwaffen einsetzen zu können. Die Verlegung von Rafale-Kampfjets der strategischen französischen Luftstreitkräfte in das Taktische Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" in Nörvenich am Freitag bilde "den ersten operativen Schritt der deutsch-französischen strategischen Zusammenarbeit, dem im Lauf des Jahres weitere folgen werden", hieß es. Zu den weiteren Schritten zählten eben auch die angekündigten gemeinsamen Nuklearübungen.
Man werde die "konventionellen deutschen Kräfte auch in diesem Jahr an einer nuklearen Übung der französischen Streitkräfte beteiligen", sagte Merz. "Das ist komplementär zu unserer nuklearen Teilhabe und der Abschreckung in der Nato, an der wir festhalten", fügte der Bundeskanzler hinzu.
Eine erste gemeinsame Übung von französischen Rafale- und deutschen Eurofighter-Kampfjets zur Betankung in der Luft hatte bereits am Donnerstag stattgefunden. Die Rafale-Jets sind dafür ausgelegt, Atomwaffen einsetzen zu können. Die Verlegung von Rafale-Kampfjets der strategischen französischen Luftstreitkräfte in das Taktische Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" in Nörvenich am Freitag bilde "den ersten operativen Schritt der deutsch-französischen strategischen Zusammenarbeit, dem im Lauf des Jahres weitere folgen werden", hieß es. Zu den weiteren Schritten zählten eben auch die angekündigten gemeinsamen Nuklearübungen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur