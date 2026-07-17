Die Anteile von Novo Nordisk haben ihre Erholung der vergangenen Wochen fortgesetzt. Legt die Aktie noch etwas mehr zu, winkt ein technisch markantes Kaufsignal. Investoren schichten um, sogar Novo Nordisk profitiert! In den vergangenen Wochen kam es zu einem heftigen Abverkauf bei in der ersten Jahreshälfte gefragten Anlegerlieblingen vor allem aus der KI- und Halbleiter-, aber auch der Raumfahrtbranche. Investoren zogen hier große Mengen an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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