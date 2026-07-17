Puerto Madero - Vor der Küste Mexikos hat sich am Freitag ein starkes Erdbeben ereignet.
Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,3 an. Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 8:48 Uhr Ortszeit (16:48 deutscher Zeit) ca. 30 Kilometer entfernt von Puerto Madero in einer geringen Tiefe von 10 Kilometern.
Das US-Tsunami-Warnsystem gab eine Tsunami-Warnung für Teile der Pazifikküste aus. Gefährliche Tsunami-Wellen könnten entlang der Küstenlinien innerhalb von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens im mexikanischen Raum auftreten.
Die Behörden überwachten die Situation genau und warnten die Bevölkerung vor möglichen Nachbeben und weiteren Gefahren durch Tsunami-Wellen. Die genaue Schadenslage war zunächst unklar, doch die betroffenen Regionen bereiteten sich auf mögliche Evakuierungen vor. Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu starken Schäden an Gebäuden.
Geologen gaben zunächst eine Stärke von 7,3 an. Diese Werte werden oft später korrigiert. Das Beben ereignete sich um 8:48 Uhr Ortszeit (16:48 deutscher Zeit) ca. 30 Kilometer entfernt von Puerto Madero in einer geringen Tiefe von 10 Kilometern.
Das US-Tsunami-Warnsystem gab eine Tsunami-Warnung für Teile der Pazifikküste aus. Gefährliche Tsunami-Wellen könnten entlang der Küstenlinien innerhalb von 300 Kilometern vom Epizentrum des Erdbebens im mexikanischen Raum auftreten.
Die Behörden überwachten die Situation genau und warnten die Bevölkerung vor möglichen Nachbeben und weiteren Gefahren durch Tsunami-Wellen. Die genaue Schadenslage war zunächst unklar, doch die betroffenen Regionen bereiteten sich auf mögliche Evakuierungen vor. Es gibt weltweit etwa 18 Erdbeben dieser Stärke pro Jahr. Regelmäßig kommt es dabei zu starken Schäden an Gebäuden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur