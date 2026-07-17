Netflix hat im zweiten Quartal solide Geschäftszahlen präsentiert und beim Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten leicht übertroffen. Dennoch geriet die Aktie nachbörslich zeitweise um rund -9% unter Druck. Ausschlaggebend waren nicht die aktuellen Ergebnisse, sondern ein vorsichtiger Ausblick für das laufende Quartal, der hinter den Hoffnungen der Wall Street zurückblieb. Starke Q2-Zahlen - Prognose sorgt für Ernüchterung Im 2 Quartal steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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