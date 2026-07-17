Die Micron-Aktie ist nach ihrer vorherigen Kursrallye inzwischen deutlich unter Druck geraten. Vom jüngsten Hoch hat der Titel rund -36% verloren, wobei sich die Abwärtsbewegung zuletzt nochmals beschleunigt hat. Nun rückt eine wichtige Unterstützungszone in den Mittelpunkt, daher sind nunmehr die Bullen gefordert. Die Bullen müssen jetzt übernehmen Nach dem deutlichen Rücksetzer befindet sich die Micron-Aktie weiterhin innerhalb ihrer übergeordneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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