Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag fester geschlossen. Nach einem richtungslosen Vormittagshandel drehten die Indizes am Nachmittag etwas deutlicher ins Plus, wobei defensive Werte aus der Pharma- und der Nahrungsmittelbranche für Unterstützung sorgten. Gedämpft wurde die Stimmung an den Aktienmärkten allerdings weiterhin von den anhaltenden Kriegshandlungen im Nahostkonflikt. In der Nacht auf Freitag hatte das US-Militär in der sechsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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