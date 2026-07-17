Zürich - Der Chancenreport 2026 von Raiffeisen Schweiz, erhoben unter 320 Führungskräften mittelgrosser und grosser Schweizer Unternehmen, hat ein bemerkenswertes Ergebnis geliefert: Nur noch 8,9 Prozent der befragten Firmen sehen Nachhaltigkeit als grosse Chance für ihr Geschäft. Rund ein Viertel erwartet im Zuge strengerer Regulierung mehr Risiken als Chancen im ESG-Bereich. Das sind keine Einzelmeinungen. Sie spiegeln eine Stimmungslage wider, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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