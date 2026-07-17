Paris/London/Zürich - Die europäischen Börsen haben am Freitag uneinheitlich geschlossen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging 0,84 Prozent niedriger bei 6.230,87 Punkten aus dem Handel. Ausserhalb des Euroraums legte der britische FTSE 100 um 0,27 Prozent zu auf 10.600,37 Zähler. Der schweizerische SMI stieg um 0,54 Prozent auf 14.343,70 Punkte. Neue US-Angriffe gegen den Iran belasteten ebenso wie die kräftigen Verluste der Halbleiterwerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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