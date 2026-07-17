Freiburg - Johan Manzambi verlässt den SC Freiburg und wechselt zu Aston Villa. Das teilte der Bundesligist am Freitag mit.



Manzambi kam im Januar 2023 von Servette Genf zum Sport-Club und spielte zunächst für die Freiburger U19 und U23. Vor der Saison 2024/25 rückte der Mittelfeldspieler in den Kader der Bundesliga-Mannschaft auf und gab im September 2024 beim 3:0-Sieg des SCF in Heidenheim sein Profidebüt. Im April 2025 erzielte Manzambi in der 90. Minute beim 2:1-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Bundesligator. Seither bestritt der 20-Jährige in der Bundesliga, in der Europa League und im DFB-Pokal 58 Pflichtspiele. Dabei schoss er neun Tore und bereitete elf Treffer vor.



Im Juni 2025 debütierte Manzambi für die Schweizer A-Nationalmannschaft und lief seither 16-mal für die Nati auf. Drei seiner sechs Tore für die Eidgenossen erzielte er bei der Weltmeisterschaft 2026.



"Der gemeinsame Weg von der U19 ins Europa-League-Finale war sowohl für Johan als auch für uns besonders. Nach wirklich intensiven Gesprächen und Verhandlungen in den vergangenen Wochen profitieren beide Seiten von der gefundenen Lösung", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Die Leistungen von Johan im SC-Trikot waren außergewöhnlich, er hat unser Spiel mitgeprägt. Wir bedanken uns bei allen, die Johan in seinen dreieinhalb Freiburger Jahren unterstützt und begleitet haben, und wünschen ihm von Herzen alles Gute für seine Zukunft."





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