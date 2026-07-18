Kiew - Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), fordert die Wiedereinsetzung des entlassenen ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow.
"Das ist ein harter Machtkampf in der Ukraine", sagte der Grünen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Und Selenskyj sei vor alten, korrupten Netzwerken innerhalb des ukrainischen Militärs eingeknickt. Denn Fedorow sei nicht nur "sehr erfolgreich" gewesen, sondern auch "bekannt dafür, nicht korrumpierbar zu sein".
Hofreiter appellierte an die Koalition in Berlin: "Die Bundesregierung sollte Druck machen, dass Fedorow wieder eingesetzt wird. Denn Selenskyj hat einen schweren Fehler begangen." Zuvor hatte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) seinen Unmut geäußert. In einem dem RND vorliegenden Schreiben an Fedorow heißt es: "Ich bedaure sehr, dass Du Deine Arbeit nicht fortsetzt, und hoffe, dass Du weiterhin politisch aktiv bleiben wirst."
Die Entlassung hat in der Ukraine landesweit Proteste ausgelöst.
"Das ist ein harter Machtkampf in der Ukraine", sagte der Grünen-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Und Selenskyj sei vor alten, korrupten Netzwerken innerhalb des ukrainischen Militärs eingeknickt. Denn Fedorow sei nicht nur "sehr erfolgreich" gewesen, sondern auch "bekannt dafür, nicht korrumpierbar zu sein".
Hofreiter appellierte an die Koalition in Berlin: "Die Bundesregierung sollte Druck machen, dass Fedorow wieder eingesetzt wird. Denn Selenskyj hat einen schweren Fehler begangen." Zuvor hatte auch Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) seinen Unmut geäußert. In einem dem RND vorliegenden Schreiben an Fedorow heißt es: "Ich bedaure sehr, dass Du Deine Arbeit nicht fortsetzt, und hoffe, dass Du weiterhin politisch aktiv bleiben wirst."
Die Entlassung hat in der Ukraine landesweit Proteste ausgelöst.
© 2026 dts Nachrichtenagentur