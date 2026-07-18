Freiburg - Yannik Engelhardt wechselt von Como 1907 zurück zum SC Freiburg. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit.



Der Mittelfeldspieler, der bereits von 2021 bis 2023 beim SC ausgebildet wurde, war zuletzt an Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. In der vergangenen Saison bestritt der 25-Jährige als Stammspieler 33 Partien für die Fohlen.



Zuvor spielte Engelhardt in der Saison 2024/25 für Como in der Serie A und kam auf 26 Einsätze in der höchsten italienischen Spielklasse. Seine Karriere begann er bei Fortuna Düsseldorf, wo er in 37 Spielen auflief und mit der Mannschaft erst in der Relegation am Bundesligaaufstieg scheiterte. Bereits in seiner ersten Phase beim SC Freiburg trug er 54-mal das Trikot der U23 in der 3. Liga.



Klemens Hartenbach, Sportdirektor des SC Freiburg, lobte Engelhardt für seine strukturgebenden Eigenschaften und betonte, dass der Kontakt zu ihm nie abgebrochen sei. Auch Engelhardt selbst äußerte, dass die Verbindung zum SC nie abgerissen sei und er sich über das "herzliche Willkommen" in Freiburg freue. Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart, Engelhardt erhält die Rückennummer 16.





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