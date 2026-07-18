Washington / Teheran - Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Strasse von Hormus droht ausser Kontrolle zu geraten. In der nunmehr siebten Angriffsnacht in Folge bombardierten die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben iranische Überwachungsanlagen, unterirdische Waffenlager und andere militärische Infrastruktur. Iranische Medien sprachen dagegen erneut von Angriffen auf zivile Infrastruktur. Teheran holte wie schon in den vorherigen Nächten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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