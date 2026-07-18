Ob sich der elektrische Lkw wirtschaftlich gegen den Diesel durchsetzt, hängt entscheidend vom Strompreis ab. Doch wie entsteht der Preis für den Ladestrom eigentlich - und welche Stellschrauben haben Betreiber von Ladeinfrastruktur selbst in der Hand? In seinem Vortrag bei electrive LIVE erklärt Jan-Niklas Ellerich, Geschäftsführer von ENGIE Vianeo Deutschland, welche Faktoren den Strompreis an öffentlichen Lkw-Ladepunkten bestimmen. Dabei geht es um die Strategie der Strombeschaffung, die Größe und Struktur des Ladenetzes sowie die Genauigkeit, mit der sich der künftige Energiebedarf prognostizieren lässt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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