Frankfurt - Eintracht Frankfurt hat Noel Aseko vom FC Bayern München verpflichtet. Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031, wie der Verein am Samstag mitteilte. Aseko, gebürtig aus Berlin, hat seine fußballerische Ausbildung bei Hertha BSC und seit 2022 beim FC Bayern durchlaufen.
In der vergangenen Saison war Aseko leihweise bei Hannover 96 aktiv, wo er in 33 Zweitligaspielen auf dem Platz stand und dabei drei Tore erzielte sowie sechs Vorlagen gab. Der 20-Jährige hat sich vor allem im defensiven Mittelfeld etabliert, kann aber auch als Achter oder Außenverteidiger eingesetzt werden.
Sportvorstand Markus Krösche sagte, dass Aseko bereits vor zwei Jahren als talentierter Spieler galt. Er habe in Hannover bewiesen, dass er die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringe. Aseko selbst zeigte sich erfreut über den Wechsel und sagte, dass Frankfurt der richtige Ort für seine weitere Entwicklung sei.
In der vergangenen Saison war Aseko leihweise bei Hannover 96 aktiv, wo er in 33 Zweitligaspielen auf dem Platz stand und dabei drei Tore erzielte sowie sechs Vorlagen gab. Der 20-Jährige hat sich vor allem im defensiven Mittelfeld etabliert, kann aber auch als Achter oder Außenverteidiger eingesetzt werden.
Sportvorstand Markus Krösche sagte, dass Aseko bereits vor zwei Jahren als talentierter Spieler galt. Er habe in Hannover bewiesen, dass er die physischen Voraussetzungen für den nächsten Schritt mitbringe. Aseko selbst zeigte sich erfreut über den Wechsel und sagte, dass Frankfurt der richtige Ort für seine weitere Entwicklung sei.
© 2026 dts Nachrichtenagentur