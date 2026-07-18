Damaskus - Im Zuge des Iran-Kriegs sind mindestens zwei weitere US-Soldaten ums Leben gekommen. Diese seien bei der Abwehr iranischer Raketen- und Drohnenangriffe in Jordanien getötet worden, teilte das US-Zentralkommando Centcom am Samstag mit. Ein weiterer Soldat werde derzeit noch vermisst.
Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag, als Streitkräfte des US-Militärs gemeinsam mit Partnern iranische Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen abwehrten.
Vier weitere US-Soldaten wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser nach Jordanien gebracht. Sie konnten inzwischen entlassen werden. Weitere Einsatzkräfte, die wegen leichter Verletzungen untersucht wurden, sind nach Angaben von Centcom in den Dienst zurückgekehrt.
Die Identität der beiden getöteten Soldaten werde aus Rücksicht auf die Angehörigen erst 24 Stunden nach der Benachrichtigung der Familien bekanntgegeben, teilte das US-Zentralkommando weiter mit.
Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am Freitag, als Streitkräfte des US-Militärs gemeinsam mit Partnern iranische Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen abwehrten.
Vier weitere US-Soldaten wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser nach Jordanien gebracht. Sie konnten inzwischen entlassen werden. Weitere Einsatzkräfte, die wegen leichter Verletzungen untersucht wurden, sind nach Angaben von Centcom in den Dienst zurückgekehrt.
Die Identität der beiden getöteten Soldaten werde aus Rücksicht auf die Angehörigen erst 24 Stunden nach der Benachrichtigung der Familien bekanntgegeben, teilte das US-Zentralkommando weiter mit.
© 2026 dts Nachrichtenagentur