Berlin - Die AfD baut ihren Vorsprung in der vom Institut Insa gemessenen Wählergunst wieder aus. Im sogenannten "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, gewinnt die AfD einen Prozentpunkt und erreicht 29 Prozent. Die Union verliert gleichzeitig einen Zähler und kommt nur noch auf 21 Prozent. Der Abstand zwischen beiden Parteien wächst damit auf acht Prozentpunkte.



SPD und Grüne legen beide um einen Punkt zu und erreichen jeweils 13 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 10 Prozent. Das BSW fällt um einen Punkt auf 3 Prozent zurück und würde ebenso wie die FDP mit unveränderten 4 Prozent den Einzug in den Bundestag verpassen. Die sonstigen Parteien erreichen unverändert 7 Prozent.



Für die "Bild am Sonntag" hatte Insa 1.201 Personen im Zeitraum vom 13. bis 17. Juli befragt. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"





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