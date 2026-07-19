Berlin - Der Parlamentsgeschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger (CDU), würdigt den zurückgetretenen Fraktionschef Jens Spahn.
Bilger sagte der "Rheinischen Post": "Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten wurden seine Stärken als Gestalter und Vermittler deutlich." Er ergänzte: "Jens Spahn gilt mein Dank und Respekt."
Spahn habe die Unionsfraktion als Vorsitzender mit Klugheit, Verlässlichkeit und großem Engagement geführt und maßgeblich zu den Erfolgen dieser Koalition beigetragen, sagte der CDU-Politiker.
Bilger sagte der "Rheinischen Post": "Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten wurden seine Stärken als Gestalter und Vermittler deutlich." Er ergänzte: "Jens Spahn gilt mein Dank und Respekt."
Spahn habe die Unionsfraktion als Vorsitzender mit Klugheit, Verlässlichkeit und großem Engagement geführt und maßgeblich zu den Erfolgen dieser Koalition beigetragen, sagte der CDU-Politiker.
© 2026 dts Nachrichtenagentur