Alphabet steht vor einer wichtigen Woche. Die Aktie der Google-Mutter ist zuletzt unter Druck geraten, weil Berichte über Verzögerungen beim neuen KI-Modell Gemini 3.5 Pro für Unsicherheit sorgten. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass OpenAI oder Anthropic bei bestimmten Programmierfähigkeiten aktuell vorne liegen könnten. Nächste Woche stehen zudem die Quartalszahlen an.• Alphabet geriet wegen neuer KI-Zweifel unter Druck.• Die kommenden Quartalszahlen werden zum wichtigen Stimmungstest. • Trotz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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