Seoul - Die südkoreanische Regierung will den Zugang zum Won deutlich erleichtern. Ziel sei es, die Landeswährung langfristig zu einer "frei konvertierbaren Währung" zu machen, teilte das Finanzministerium am Sonntag mit. Dazu wurde ein Fahrplan zur Internationalisierung des Won vorgestellt. Dieser sieht vor, dass Ausländer die Währung künftig im Ausland ohne größere Hürden erwerben und nutzen können.
Um die Internationalisierung zu erreichen, müssten zunächst die Systeme für Offshore-Won-Transaktionen und deren Abwicklung fertiggestellt werden, hieß es aus dem Ministerium. Zudem müssten institutionelle Hürden fallen.
Die Internationalisierung des Won sei notwendig, hieß es weiter. Man erwarte positive Effekte wie die Weiterentwicklung des Kapitalmarkts und niedrigere Transaktionskosten für Unternehmen.
Unternehmen könnten mit geringeren Kosten bei der Kapitalbeschaffung, dem Währungsumtausch und der Absicherung gegen Wechselkursrisiken rechnen. Auch die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Realwirtschaft würden abgemildert.
Um die Internationalisierung zu erreichen, müssten zunächst die Systeme für Offshore-Won-Transaktionen und deren Abwicklung fertiggestellt werden, hieß es aus dem Ministerium. Zudem müssten institutionelle Hürden fallen.
Die Internationalisierung des Won sei notwendig, hieß es weiter. Man erwarte positive Effekte wie die Weiterentwicklung des Kapitalmarkts und niedrigere Transaktionskosten für Unternehmen.
Unternehmen könnten mit geringeren Kosten bei der Kapitalbeschaffung, dem Währungsumtausch und der Absicherung gegen Wechselkursrisiken rechnen. Auch die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Realwirtschaft würden abgemildert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur