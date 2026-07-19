Berlin - Nach dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) schließt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Kabinettsumbildung nicht aus.



"Es könnte eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken", sagte Merz am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Dabei spreche er aber im Konjunktiv. Zu Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU), der von vielen Beobachtern als möglicher Nachfolger von Spahn genannt wird, sagte Merz, dass er nicht wisse, wer Frei zum "Top-Kandidaten" ernannt habe - er höre das "zum ersten Mal". Merz schloss diese Personallösung aber auch nicht aus.



Weiter sagte Merz, dass in den kommenden Tagen die Nachfolge Spahns in den Gremien der Partei besprochen werden solle. Zu Spahn sagte Merz, dass dieser die Partei und die Fraktion erst "sehr spät" über die Hintergründe seiner Vaterschaft informiert habe. "Wenn wir Zeit gehabt hätten, hätten wir das in Ruhe besprechen können, aber die Zeit hatten wir nicht."



Spahn war gestern von seinem Amt als Fraktionschef zurückgetreten. Er hatte mit der Bekanntgabe seiner Vaterschaft massive Kritik ausgelöst, weil er und sein Partner dabei offenbar auf eine Leihmutter im Ausland zurückgriffen, obwohl sich Spahn in Deutschland dafür eingesetzt hatte, das Modell Leihmutterschaft weiterhin zu verbieten.





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