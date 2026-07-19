BioNTech sieht sich neuen Patentklagen von Arbutus Biopharma und Genevant Sciences zur Lipid-Nanopartikel-Technologie seines COVID-19-Impfstoffs gegenüber. Gleichzeitig ist der Umsatz von 17,3 Milliarden Euro im Jahr 2022 auf 2,87 Milliarden Euro im Jahr 2025 eingebrochen, während Analysten die Aktie sehr unterschiedlich bewerten. Entscheidend für die weitere Entwicklung dürfte sein, ob die Onkologie-Pipeline die sinkenden Impfstofferlöse und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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