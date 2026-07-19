Frankfurt - Der Weg für Jürgen Klopp als Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ist offenbar frei.
Wie Sky Sport und die "Bild" übereinstimmend berichten, besteht sowohl zwischen dem DFB und Klopp als auch zwischen dem Trainer und seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull eine Einigung. Dort war Klopp zuletzt als Head of Global Soccer tätig.
Den Berichten zufolge soll er am kommenden Freitag einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschreiben und dann auch offiziell vorgestellt werden. Damit würde er der erwartete Nachfolger von Julian Nagelsmann, dessen Amtszeit nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay vorzeitig endete.
Klopp konnte in der Vergangenheit als Vereinstrainer große Erfolge feiern. Nachdem er den 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga geführt hatte, holte er mit Borussia Dortmund zweimal die Deutsche Meisterschaft. Beim FC Liverpool gelang ihm neben dem Meistertitel auch der Gewinn der Champions League.
Wie Sky Sport und die "Bild" übereinstimmend berichten, besteht sowohl zwischen dem DFB und Klopp als auch zwischen dem Trainer und seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull eine Einigung. Dort war Klopp zuletzt als Head of Global Soccer tätig.
Den Berichten zufolge soll er am kommenden Freitag einen bis 2030 gültigen Vertrag unterschreiben und dann auch offiziell vorgestellt werden. Damit würde er der erwartete Nachfolger von Julian Nagelsmann, dessen Amtszeit nach dem enttäuschenden WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay vorzeitig endete.
Klopp konnte in der Vergangenheit als Vereinstrainer große Erfolge feiern. Nachdem er den 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga geführt hatte, holte er mit Borussia Dortmund zweimal die Deutsche Meisterschaft. Beim FC Liverpool gelang ihm neben dem Meistertitel auch der Gewinn der Champions League.
© 2026 dts Nachrichtenagentur