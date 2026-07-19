Spa-Francorchamps - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Als Zweiter fuhr in Spa Charles Leclerc (Ferrari) über die Ziellinie, Max Verstappen (Red Bull) komplettierte das Podium.



Das Rennen begann mit einer spannenden Startphase, in der Verstappen zunächst die Führung übernahm, aber Antonelli konterte schnell. Ein früher Unfall zwischen Lewis Hamilton und George Russell führte zum Einsatz des Safety-Cars. Nach dem Restart konnte Antonelli seine Führung behaupten, während Leclerc sich auf den zweiten Platz vorkämpfte - für den Sieg reichte es am Ende aber nicht mehr. Im Mittelfeld gab es derweil zahlreiche Positionskämpfe, die das Rennen zusätzlich spannend machten.



Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Lewis Hamilton (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Red Bull), Lando Norris (McLaren) und Gabriel Bortoleto (Audi). Arvid Lindblad (Racing Bulls) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Franco Colapinto (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) landete auf dem 13. Rang. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Ungarn statt.





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