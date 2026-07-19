Berlin - Nach dem Rücktritt von Jens Spahn (CDU) als Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag gibt es Rufe nach einer Rückkehr von Ralph Brinkhaus in diese Position.



Die Junge Union im Bezirk Ostwestfalen-Lippe veröffentlichte am Wochenende einen entsprechenden Aufruf auf Instagram. "Ralph Brinkhaus ist der Richtige für den Vorsitz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion", heißt es darin, und: "Wir brauchen seine Kompetenz und seine Erfahrung für eine echte Staatsmodernisierung".



Den gleichen Personalvorschlag machte Benedikt Groß, Bundesvorsitzender der Jugendorganisation der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, die eine offizielle Vereinigung innerhalb der CDU ist. "Bitte machen", schrieb er am Sonntag auf X/Twitter.



Andreas Püttmann, Publizist und 2014 bis 2015 Mitglied einer "Zukunftskommission" der CDU, schrieb auf Bluesky: "Fraktionsvorsitzender jetzt Röttgen oder Brinkhaus? Man wird ja wohl noch träumen dürfen."



Brinkhaus war von September 2018 bis Februar 2022 Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und als solcher auch von Dezember 2021 bis Februar 2022 Oppositionsführer. Er war spektakulär über eine Kampfabstimmung gegen Merkels Vertrauten Volker Kauder ins Amt gekommen. Auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur wollte sich Brinkhaus am Wochenende nicht äußern.





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