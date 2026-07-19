New York - Der als neuer Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gehandelte Jürgen Klopp hat eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber Red Bull bestätigt - alles endgültig geklärt ist laut ihm aber noch nicht.



"Es ist nichts final", sagte Klopp am Sonntag vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien in New York bei Magenta TV, wo er für das Turnier als Experte tätig ist. "Aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung", fügte er hinzu.



Er habe eine "sehr großzügige Regelung" mit Red Bull gefunden, sagte Klopp weiter. Damit stehe der Sache "praktisch nichts mehr im Wege", außer dass man auch mit dem Verband sprechen müsse. Es sei "nichts entschieden, aber wir sind auch nicht weit davon entfernt, irgendwas verkünden zu können", so Klopp. Eine Einigung sollte "in den nächsten Tagen im Idealfall" gefunden werden, sagte Ex-Liverpool-Trainer.





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