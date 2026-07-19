New York - Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien geht in die Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 0:0. Die dts Nachrichtenagentur sendet einen Spielbericht nach Ende der Partie.

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