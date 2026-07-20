New York - Spanien ist Weltmeister. La Furia Roja gewann das Finale der Fußball-WM mit einem 1:0 in der Verlängerung. Nach 90 Minuten stand es 0:0.



Das Spiel begann mit einer frühen Chance für Spanien, als Lamine Yamal nach einem Doppelpass mit Dani Olmo frei zum Abschluss kam, jedoch an Martinez scheiterte. Argentinien versuchte, durch Ballbesitz Sicherheit zu gewinnen, konnte jedoch keine nennenswerten Offensivakzente setzen. Die erste Halbzeit endete torlos, wobei Spanien schon deutlich mehr Ballbesitz hatte, aber keine Lücken in der argentinischen Abwehr fand.



Nach einer fast 30-minütigen Halbzeitpause mit Superstars wie Shakira oder Madonna in einer opulenten Show erhöhte Spanien im zweiten Durchgang den Druck, während Argentinien weiterhin defensiv agierte. Die Spanier nutzten ihre Flügelspieler, um die argentinische Abwehr zu durchbrechen, was aber weiterhin kaum gelang. Argentinien konnte über weite Strecken keinen Schuss auf das spanische Tor verzeichnen und blieb offensiv blass, versuchte dies aber offenbar durch einige brutale Fouls auszugleichen. Nach Gelb-Rot für Enzo Fernández in der 93. Minute gingen die Südamerikaner mit einem Spieler weniger in die Verlängerung.



In der 96. Minute brachte Nico Williams den Ball bereits ins argentinische Tor - doch weil Merino vorher ein Foul verübt haben soll, zählte der Treffer noch nicht. Das besorgte sein Teamkollege Ferran Torres dann in der 106. Minute: Williams war wieder beteiligt, legte den Ball auf Torres zurück und der sorgte für den längst hochverdienten Siegtreffer. Da half es auch nicht mehr, dass die Argentinier in den allerletzten fünf Minuten aufwachten und plötzlich eine Riesenchance nach der anderen hatten.





© 2026 dts Nachrichtenagentur