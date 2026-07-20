Berlin - Die Heimatschutzdivision der Bundeswehr soll bis 2035 mehr als doppelt so groß werden wie heute. Das kündigte ihr Kommandeur, Generalmajor Andreas Henne, gegenüber dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" an.



"Wir haben ja im Moment eine avisierte Stärke von 6.500 Soldatinnen und Soldaten", sagte er dem RND. "Wir werden aber bis 2035 auf weit über 10.000 Soldaten wachsen. Dann wird die Division deshalb mehr als doppelt so stark sein wie heute." Henne fügte hinzu: "Wir werden Heimatschutzbataillone aufstellen. Wir werden Unterstützungsbataillone aufstellen. Und wir werden eine signifikant höhere Zahl an Soldatinnen und Soldaten haben."



Er ergänzte: "Die bisherige Zahl reicht aus, um eine Anfangsbefähigung herzustellen. Wir können schon jetzt Infrastruktur sichern, wir können schon jetzt Freedom of movement machen - aber noch nicht für einen längeren Konflikt." Freedom of movement bedeutet, die Bewegungsfreiheit von Truppen und Ausrüstung über längere Strecken zu garantieren.



Die im April 2025 aufgestellte Heimatschutzdivision mit mittlerweile sechs Regimentern besteht bisher aus 390 aktiven Soldaten sowie rund 4.400 Reservisten. Sie sind für den militärischen Schutz im Inland und die Sicherung der Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen, Brücken, Gleise und Energieanlagen zuständig. Vor allem aber sichern sie die Funktion Deutschlands als militärische "Drehscheibe" Europas für den Fall, dass Nato-Truppen in einem Abwehrkrieg mit Russland möglichst schnell und sicher an die Ostflanke des Bündnisses verlegt werden müssten.





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